Поезд шёл 2часа со скоростью 75км/ч и 3часа со скоростью 80км/ч. Какой путь прошёл пое??д за всё это время ?

Гость: Гость:

Во первых нужно умножать 2 часа на 75км/ч чтобы узнать сколько прошел за 2 часа и со скоростью 75км/ч : 2*75=150 км Потом умножаем 3 часа на 80 км/ч : 3*80=240км И в конце нужно 150+240=390 км чтобы узнать сколько всего прошел