Поезд шел 3 часа со скоростью 85 км/ч, а затем до остановки прошел еще 125 км. сколько всего км прошел поезд?
Математика
Поезд шел 3 часа со скоростью 85 км/ч, а затем до остановки прошел еще 125 км. сколько всего км прошел поезд?
Ответ(ы):
Гость:
85*3=255(км) - прошел поезд за 3часа255+125=380(км) 85*3+125=380(км)
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