Поезд шел 3 часа со скоростью 85 км/ч, а затем до остановки прошел еще 125 км. сколько всего км прошел поезд?

Математика

Поезд шел 3 часа со скоростью 85 км/ч, а затем до остановки прошел еще 125 км. сколько всего км прошел поезд?

Автор: Гость