Поезд шёл с постоянной скоростью 65км/ч найдите, какое расстояние прошёл поезд за 2?? за 3ч за 4ч за 7ч
Математика
Поезд шёл с постоянной скоростью 65км/ч найдите, какое расстояние прошёл поезд за 2?? за 3ч за 4ч за 7ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65*2=130 км 65*3=195 км 65*4=260 км 65*7=455 км
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