Поезд шёл с постоянной скоростью 65км/ч найдите, какое расстояние прошёл поезд за 2?? за 3ч за 4ч за 7ч

Математика

Поезд шёл с постоянной скоростью 65км/ч найдите, какое расстояние прошёл поезд за 2?? за 3ч за 4ч за 7ч

Автор: Гость