Поезд трогаясь с места, движется с ускорением 1мс2. Какую скорость будет иметь поезд через 5 мин. От начала движения
Физика
Поезд трогаясь с места, движется с ускорением 1мс2. Какую скорость будет иметь поезд через 5 мин. От начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 мин=5*60 сек v=at=1*5*60=300мс Ответ: 300мс
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