Поезд трогаясь с места, движется с ускорением 1мс2. Какую скорость будет иметь поезд через 5 мин. От начала движения

Физика

Поезд трогаясь с места, движется с ускорением 1мс2. Какую скорость будет иметь поезд через 5 мин. От начала движения

Автор: Гость