Поезд выехал в 9 часов 28 минут приедит он в 4 часа 28 минут утра Сколько он в пути ?

Поезд выехал в 9 часов 28 минут приедит он в 4 часа 28 минут утра Сколько он в пути ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8 часов он был в пути
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