Поезда движется из состояния покоя с ускорением, модуль которого а=0,50 м/с2. Найдите промежуток времени /\t , через который модуль скорости поезда станет равным v=72км/ч. СРОЧНОО, ПОЖАЛУЙСТА

Физика

Поезда движется из состояния покоя с ускорением, модуль которого а=0,50 м/с2. Найдите промежуток времени /\t , через который модуль скорости поезда станет равным v=72км/ч. СРОЧНОО, ПОЖАЛУЙСТА

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