Поезда движется из состояния покоя с ускорением, модуль которого а=0,50 м/с2. Найдите промежуток времени /\t , через который модуль скорости поезда станет равным v=72км/ч. СРОЧНОО, ПОЖАЛУЙСТА

Физика
Поезда движется из состояния покоя с ускорением, модуль которого а=0,50 м/с2. Найдите промежуток времени /\t , через который модуль скорости поезда станет равным v=72км/ч. СРОЧНОО, ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0 V=20 м/с a=0.5 м/с² Δt-?         V=Vo+aΔt     20=0.5Δt   Δt=40 с
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