поезд,двигаясь равномерно со скоростью 63 км/ч,проезжает мимо идущего в том же направлении параллельно путям со скоростью 3 км/ч пешехода за 57 секунд .Найдите длинну поезда в метрах.
поезд,двигаясь равномерно со скоростью 63 км/ч,проезжает мимо идущего в том же направлении параллельно путям со скоростью 3 км/ч пешехода за 57 секунд .Найдите длинну поезда в метрах.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
57 cекунд=0,95 минут 63-3=60 км/ч скорость поезда относительно идущего 60км/ч=1000м/мин 1000*0,95=950 метров Ответ: длина поезда 950 метров