Пож помогите нужно написать название двух пирамид .Кто их со сдал. Когда были построены .Высоту их. И где они были построены . Дам 20 баллов . Пож помогите умоляю.

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Пож помогите нужно написать название двух пирамид .Кто их со сдал. Когда были построены .Высоту их. И где они были построены . Дам 20 баллов . Пож помогите умоляю.

Автор: Гость