Пожалуста помогите написать сочинение о моих каникулах

Это лето было интересным. Первый месяц отдыха очень походил на предыдущие летние каникулы, поскольку я оставался в городе. Однако последующие два летних месяца оказались для меня потрясающе интересными – я провел их в деревне у тети. Именно с этими днями, проведенными за городом, у меня связаны самые яркие события и неизгладимые впечатления моего лета. Время в деревне проходит неторопливо, совсем не так, как в мегаполисах. Создается ощущение, что прошел целый месяц, тогда как на самом деле – всего неделя. Мое утро обычно начинается с помощи тете в огороде. Наша деревня находится вдали от поселка, и вода из-под крана является неслыханной роскошью. Поэтому я хожу к колодцу с двумя старыми железными ведрами. Вода в нем потрясающе чистая и очень холодная. Еще я помогаю тете по дому, но при первой возможности бегу играть с друзьями. http://uchim.org/sochineniya/kak-ya-provel-leto - uchim.org У меня есть хорошие друзья в деревне. Мы проводим вместе все свободное время. В наиболее жаркое время мы часами сидим на берегу речки. Искупавшись, резвимся вовсю и смотрим на проходящие баржи. Однажды мне влетело от моей тети за то, что я не пришел на обед. А на самом деле мне совсем не хотелось есть, поскольку вместе с другом Пашкой мы пекли в костре картошку. Это такое удовольствие – перекладывать из руки в руку раскаленную картошку, а затем разламывать ее и съедать по кусочку. Согласны, что это не тарелка с приготовленным супом? А главное – сколько романтики и счастья в этих летних днях, проведенных как будто в ином мире! Летние вечера я проводил в настоящей деревянной избе. Как правило, после ужина мою тетю навещали подруги. Сидя за большим круглым столом, они пили чай. А я прятался на большой каменной печи, или рассматривал книги, либо "бил баклуши", как любила говорить моя бабушка. А по правде говоря, я вел дневник, и, подобно Робинзону Крузо на необитаемом острове, отсчитывал дни, оставшиеся до возвращения в город. Иногда мне приходит в голову, что деревня – это удаленный от города островок, и жизнь на нем подчиняется иному ритму. То ли из-за близости к природе, а возможно, просто потому, что большие города в бесконечной погоне за техническим прогрессом оторвались от спокойной размеренной жизни. Но как бы там ни было, я городской человек. А значит,