Пожалуйста, мне очень срочно надо ((((( 1. Уксусная эссенция-80%, раствор уксусной кислоты. Для приготовления 9% раствора кислоту и воду необходимо смешать в соотношении по массе: 71:9; 8:3; 3:8; 9:71 2. Температурн...

Пожалуйста, мне очень срочно надо ((((( 1. Уксусная эссенция-80%, раствор уксусной кислоты. Для приготовления 9% раствора кислоту и воду необходимо смешать в соотношении по массе: 71:9; 8:3; 3:8; 9:71 2. Температурный коэффициент равен 4. При увеличении температуры на 20градусов С скорость химической реакции возрастёт в: 4 раза, 16 раз, 20 раз, 80 раз 3. Наименьшее общее кратное отданных и присоединённых электронов в окислительно-восстановительной реакции, проходящей по схеме AL + V2O5 ---amp;amp;gt; AL2O3 + V равно: 30; 16; 10; 6 4. Массовая доля безводной соли в алебастре 2 CaSO4 * H2O равна: 0,94; 85%; 89%; 98% 5. Концентрация раствора полученного при смешивании 360гр 6% и 240гр 9% раствора поваренной соли, равна: 6,8%; 7,2%; 8,3%; 7,9% 6. При выпаривании 150гр насыщенного при 20 градусовС водного раствора получено 40,5гр соли. Растворимость данной соли при 20 градусовС равна: 37; 23; 45; 40,5 7. При взрыве 4гр кислорода и 8гр водорода масса воды составит: 4,8гр; 12гр; 4,5гр; 5,6гр Химия