Пожалуйста можете написать сочинение на "горы алатау" ...

Как чудесны горы Алтая! Свежайший воздух,словно прозрачная шаль,окутывает этот замечательный край.Все целебные травы можно так же найти в горах. Как чудесно ощущение радости и счастья видеть Алтай с высоты птичьего полета! Но если ноги хоть чуточку подкашиваются, мы ощущаем невероятный страх и скорее спускаемся с горы. Любуемся статностью этих седовласых старцов и понимаем ,что лучше Алтая места не найти.