Пожалуйста напишите 4 четверостишья Романса

Пожалуйста напишите 4 четверостишья Романса

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви.
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