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Пожалуйста напишите план рассказа "Великие путешественники" М.Зощенко.!
Пожалуйста напишите план рассказа "Великие путешественники" М.Зощенко.!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.Дача. 2.План. 3.Поход. 4.Ночёвка в лесу. 5.Поход домой. 6.Возвращение.
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