Пожалуйста напишите сочинение (Любовь...сильнее смерти и страха смерти.Только ею,только любовью держится и движется жизнь.)

Любовь-это огромнийшие чувства,оно помогают нам двигаться вперед.Эти чувства дают нам надежду ради которой не жалко умереть.Если к нам проявляют любовь,то мы чувствуем себя нужными в этом мире,и от этого чувства хочется жить и радоваться всему что во круг нас.Без любви мы равнодушны и жизнь пойдет к гибели если любви не будет.Любовь дарит нам уют и спокойствие.Ради любви можно и умереть.