Пожалуйста, нужно преревести на английский. Буду оочень благодарна. ( переводчик не правильно переводит) Дирижёр является представителем самой сложной из всех профессий. Во вр емя своей работы он несёт ответственность за катчество выступления всей команды. Он знаток не только музыкальных произведений, но и способностей каждого из музыкантов или хористов, с которыми работает. Этот специалист подбирает произведения и распределяет партии, ориентируясь на возможности своих подопечных. Профессионализм дирижёра определяется ещё и умением придать произведению выразительность и, может быть, необычное звучание.