Пожалуйста, нужно преревести на английский. Буду оочень благодарна. ( переводчик не правильно переводит) Дирижёр является представителем самой сложной из всех профессий. Во вр емя своей работы он несёт ответственность...
Пожалуйста, нужно преревести на английский. Буду оочень благодарна. ( переводчик не правильно переводит) Дирижёр является представителем самой сложной из всех профессий. Во вр емя своей работы он несёт ответственность за катчество выступления всей команды. Он знаток не только музыкальных произведений, но и способностей каждого из музыкантов или хористов, с которыми работает. Этот специалист подбирает произведения и распределяет партии, ориентируясь на возможности своих подопечных. Профессионализм дирижёра определяется ещё и умением придать произведению выразительность и, может быть, необычное звучание.
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Ответил Гость:
A conductor is a representative most difficult from all professions. During the work he bears responsibility for quality of performance of all command. He is a connoisseur of not only pieces of music but also capabilities of each of musicians or choristers with that works. This specialist picks up works and distributes parties, oriented on possibilities of the ward. Professionalism of conductor is determined yet and by ability to give work expressiveness and, maybe, unusual sounding.