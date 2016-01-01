ПОЖАЛУЙСТА! Объясните, как возникли расы?

ПОЖАЛУЙСТА! Объясните, как возникли расы?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Разные расы возникли потому, что люди, живя на разных континентах начали приспосабливаться к местным факторам климата
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