ПОЖАЛУЙСТА, очень СРОЧНО нужен ответ с решением: Сколько различных «шифров» можно составить из 33 различных букв и 10 различных цифр, если каждый «шифр» составлен по схеме « цифры, буквы», «буквы, цифры» и содержит уп...
ПОЖАЛУЙСТА, очень СРОЧНО нужен ответ с решением: Сколько различных «шифров» можно составить из 33 различных букв и 10 различных цифр, если каждый «шифр» составлен по схеме « цифры, буквы», «буквы, цифры» и содержит упорядоченную тройку букв и упорядоченную пару цифр?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
33·33·33·10·10=3593700