ПОЖАЛУЙСТА, очень СРОЧНО нужен ответ с решением: Сколько различных «шифров» можно составить из 33 различных букв и 10 различных цифр, если каждый «шифр» составлен по схеме « цифры, буквы», «буквы, цифры» и содержит уп...

ПОЖАЛУЙСТА, очень СРОЧНО нужен ответ с решением: Сколько различных «шифров» можно составить из 33 различных букв и 10 различных цифр, если каждый «шифр» составлен по схеме « цифры, буквы», «буквы, цифры» и содержит упорядоченную тройку букв и упорядоченную пару цифр?