Пожалуйста ответь те на вопрос срочно легкий даю 10 баллов Попробуйте определить чей это жаргон а) художник б) инженер в) строитель г) геймеров д) лётчиков слова Леталка , стрелялка , слив , ходилка , бродилка , лаг...
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Пожалуйста ответь те на вопрос срочно легкий даю 10 баллов Попробуйте определить чей это жаргон а) художник б) инженер в) строитель г) геймеров д) лётчиков слова Леталка , стрелялка , слив , ходилка , бродилка , лаг , смотрелка , таргет, сжималка ,чистилка , рисовалка
Ответ(ы):
Гость:
а где а) и д)? пож
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