Пожалуйста ответьте на вопросы по тексту срочно на завтра!!!!!!!!!!!! 1. о чем идет речь в тексте : о проблемах жизни эскимосов или каких-то других,более общих проблемах? Сфор мулируйте и запишите тему текста. ...

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Пожалуйста ответьте на вопросы по тексту срочно на завтра!!!!!!!!!!!! 1. о чем идет речь в тексте : о проблемах жизни эскимосов или каких-то других,более общих проблемах? Сфор мулируйте и запишите тему текста. 2. какая речевая задача решается втексте? с какой целью автор написал этот текст? какую роль в достижении этой цели играет фрагмент стастьи из интернета? сформулируйте и запишите главные положения рассуждений автора 3. какая проблема поднимается в тексте? 4. каково отношение автора к поставленной проблеме? прочитайте предложения в которых оно выражено 5. согласны ли вы с автором в том, что быстрые изменения в языке могут мешать человеку? раздражает ли что-то в современной речи вас? что именно? "Мы тоже эскимосы" Как-то, роясь в интернете, я нашел статью об эскимосах, часть которой я процитирую: «Глобальное потепление сделало жизнь эскимосов такой богатой, что у них не хватает слов в языке, чтобы давать названия животным, переселяющимся в полярные области земного шара. В местном языке просто нет аналогов для обозначения разновидностей, которые характерны для более южных климатических поясов. Однако вместе с потеплением флора и фауна таежной зоны смещается к северу, тайга начинает теснить тундру и эскимосам приходится теперь ломать голову, как называть лосей, малиновок, шмелей, лосося, домовых сычей и прочую живность, осваивающую заполярные области. Как заявила в интервью агентству Reuters председатель Эскимосской Полярной конференции Шейла Уотт-Клутье (Sheila Watt-Cloutier), чья организация представляет интересы около 155 тысяч человек, «эскимосы даже не могут сейчас объяснить, что они видят в природе». Местные охотники часто встречают незнакомых животных, но затрудняются рассказать, так как не знают их названия. В арктической части Европы вместе с распространением березовых лесов появились олени, лоси и даже домовые сычи. «Я знаю приблизительно 1200 слов для обозначения северного оленя, которых мы различаем по возрасту, полу, окрасу, форме и размеру рогов, – цитирует Reuters скотовода саами из северной Норвегии. – Однако лося у нас называют одним словом „елг“, но я всегда думал, что это мифическое существо».4 Эта заметка в общем-то не нуждается ни в каком комментарии, настолько все очевидно. Все мы немного эскимосы, а может быть, даже и много. Мир вокруг нас (неважно, эскимосов или русских) изменяется. Язык, который существует в меняющемся мире и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию. Мы не сможем говорить на нем об этом мире просто потому, что у нас не хватит слов. И не так уж важно, идет ли речь о домовых сычах, новых технологиях или новых политических и экономических реалиях. Итак, объективно все правильно, язык должен меняться, и он меняется. Более того, запаздывание изменений приносит обывателям значительное неудобство, так, «эскимосы даже не могут сейчас объяснить, что они видят в природе». Но и очень быстрые изменения могут мешать и раздражать. Что же конкретно мешает мне и раздражает меня?

Автор: Гость