ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, 30 БАЛЛОВ ДАЮ. Запишите все четырёхзначные числа, состоящие с цифр 1, 2, 3, 4. Сколько чисел вы получили? Запишите все четырёхзначные числа, состоящие из цифр 0, 1, 2, 3. Сколько чисел вы получил...

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, 30 БАЛЛОВ ДАЮ. Запишите все четырёхзначные числа, состоящие с цифр 1, 2, 3, 4. Сколько чисел вы получили? Запишите все четырёхзначные числа, состоящие из цифр 0, 1, 2, 3. Сколько чисел вы получили? Объясните, почему ответы в первом и втором случаях отличаются.