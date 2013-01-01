ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, 30 БАЛЛОВ ДАЮ. Запишите все четырёхзначные числа, состоящие с цифр 1, 2, 3, 4. Сколько чисел вы получили? Запишите все четырёхзначные числа, состоящие из цифр 0, 1, 2, 3. Сколько чисел вы получил...
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, 30 БАЛЛОВ ДАЮ. Запишите все четырёхзначные числа, состоящие с цифр 1, 2, 3, 4. Сколько чисел вы получили? Запишите все четырёхзначные числа, состоящие из цифр 0, 1, 2, 3. Сколько чисел вы получили? Объясните, почему ответы в первом и втором случаях отличаются.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1234 1243, 1324, 1342, 1423,1432,2134,2143,2314,2341,2413,2431,3124,3142,3214,3241,3412,3421,4123,4132,4213,4231,4312,4321 2)1230,1203,1320,1302,1023,1032,2130,2103,2310,2301,2013,2031,3120,3102,3210,3201,3012,3021 во втором случае меньше, потому что числа с нуля не могут начинаться, иначе они будут трехзначными