Пожалуйста помогите! Анализ книг А.Рыбакова "Кортик" Жанр, главные герои и мораль сей произведения. Заранее спасибо!

Наступая вместе с белогвардейцами на Ревск, Никитский со своими бандитами пытается овладеть кортиком, но это ему не удается. Миша уезжает в Москву с мамой. Матрос Полевой дарит ему кортик. Мальчик прячет его в шкафу. Перед дарением Сергей Иванович рассказал ему то, что знал о кортике. Его ручка разборная, внутри спрятана пластинка с выгравированным шифром. Ключ же к этому шифру, очевидно, находится на ножнах. Владение и клинком, и ножнами одновременно – необходимое условие, чтобы его узнать. Он явно открывает какую-то тайну, как в загадочных историях заповедную закрытую дверь открывает пароль-отзыв. Краткое содержание («Кортик» Рыбакова с этого момента читать становится еще интереснее) теперь уведет нас в Москву, во дворик на Арбате. Там находится квартира, где проживают Миша с мамой. Клинок кортика, спрятанный Мишей, нашел приют в укромном месте, в глубине шкафа. Впрочем, матрос Сергей Иванович Полевой намекнул мальчику о том, что у бандита Никитского был денщик, также служивший на том же линкоре, по фамилии Филин. Это была реальная нить для дальнейшего поиска. Мальчик вспомнил, что в его доме как раз и проживает мужчина с такой же фамилией. Он расспросил свою тетку Агриппину Тихоновну и узнал, что ФилЕё главные герои – Миша, Генка и Славка. Мальчишкам случайно попал в руки старинный кортик, из которого был убит офицер по имени Владимир. Дети любопытны, они пытаются разгадать тайну кортика. Начинается всё как игра, но ситуация становится опасной. Герои книги часто проявляют мужество. Например, Миша рискует жизнью и бросается под ноги бандиту, чтобы спасти комиссара Полевого. Смелость и сообразительность мальчишек помогает раскрыть преступление и разоблачить Никитского, убийцу Владимира.ин действительно приехал в Москву из Ревска.