ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ :( даю 100 балловСравнительная характеристика Обломова и Штольца. 1) философские взгляды 2)общественно-политические взгляды3)нравственные принципы

Илья Ильич отличался стремлением к покою, бездействию. Газет он не читал принципиально, чтобы не утруждать себя ненужной, а главное, бессмысленной информацией. Образ жизни Обломова нельзя назвать интересным и разнообразным: большую часть дня он привык проводить в размышлениях, лежа на диване. Обломова можно назвать философом, его волнуют другие вопросы: не будничные, не сиюминутные, а вечные, духовные. Он во всем ищет смысл. Погружаясь в эти раздумья, он часто за весь день ни разу не поднимался со своего ложа, не выходил на улицу, не узнавал последних новостей. Андрей Штольц любит во всем порядок: у него день расписан по часам и минутам, запланированы десятки важных дел, которые нужно срочно переделать. Сегодня он в России, завтра, смотришь, уже неожиданно уехал за границу. Образ жизни Штольца целиком и полностью состоит в деятельности, которая питает все его существо энергией бодрости. То, что Обломов находит скучным и лишенным смысла, для него важно и значительно: поездки в города, деревни, намерения улучшить качество жизни окружающих.