Пожалуйста помогите главные герои рассказа"Дед Архип и Ленька" Горький

Пожалуйста помогите главные герои рассказа"Дед Архип и Ленька" Горький

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Ответил Гость:
Дед Архип и Ленка главные герои
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