Пожалуйста помогите написать красивую речь к 9 мая срочно!!! Эта речь мне нужна уже завтра. Вот из за чего все это :Учитель по истории решил провести игру ко дню 70-летия победы ВОВ. И нужно походить по классам и нуж...

Пожалуйста помогите написать красивую речь к 9 мая срочно!!! Эта речь мне нужна уже завтра. Вот из за чего все это :Учитель по истории решил провести игру ко дню 70-летия победы ВОВ. И нужно походить по классам и нужно произнести речь , чтобы они согласились играть. Так что прошу помощи.

9мая-это выдающиийся праздник-день победы.Это день который мы не должны забывать никогда.И хочется обратиться со словами благодарности к нашим отцам и дедам,к всем тем кто сберег нашу СОВЕТСКУЮ РОДИНУ ,кто дал свободу и независимость многим странам Европы и Азии,кто спас от фашистского рабства народы Советского Союза.Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданиский и человеческий долг перед ветеранами и героями ВОВ.И никогда не забывать о силе и величие нашей Родины.Так давайте же сыграем в игру ко дню 70-летия ВОВ и этим самым покажем, что мы не забыли тех ,кто отдал жизнь за свою родину и свой народ.