Пожалуйста помогите написать сочинение на тему " как вашем городе встречают осень"
Разное
Пожалуйста помогите написать сочинение на тему " как вашем городе встречают осень"
Ответ(ы):
Гость:
Осень в моем городе особенно красива. Деревья, как индивидуальные предметы домашнего интерьера, все разные и красивые. Листья на кустарниках и деревьях начинают желтеть. Неравномерность их окраса придает особый шик городским и парковым "жителям". В окрестностях моего города есть места, где деревья равномерно разукрашиваются по всей аллее. Сказочные превращения как вестники приближающейся осени. Прогуливаясь по одному и тому же месту в течение нескольких осенних дней, я наблюдаю, как кисть художницы великой Осени окрашивает листья в разные оттенки желтого, красного, оранжевого и других цветов. Наша местность подчеркивает золотистость осенней поры. Приезжайте и убедитесь сами :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Изделия для золочения дешёвые украшения использовали сусальное золото который получается при сплавлении одна моль олова и два моль серы.Как называе...
Разное
Помогите пожалуйста! Надо написать сочинение на тему: Роль английского языка в жизни человека! Заранее спасибо!
Разное
В таблице указан результат четырех стрелков,показанные ими на тренировке номер стрелка,число выстрелов,число попаданий 1.59,49 2.60,26 3.65,48 4.53...
Разное