Пожалуйста помогите написать сочинение на тему " как вашем городе встречают осень"

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Осень в моем городе особенно красива. Деревья, как индивидуальные предметы домашнего интерьера, все разные и красивые. Листья на кустарниках и деревьях начинают желтеть. Неравномерность их окраса придает особый шик городским и парковым "жителям". В окрестностях моего города есть места, где деревья равномерно разукрашиваются по всей аллее. Сказочные превращения как вестники приближающейся осени. Прогуливаясь по одному и тому же месту в течение нескольких осенних дней, я наблюдаю, как кисть художницы великой Осени окрашивает листья в разные оттенки желтого, красного, оранжевого и других цветов. Наша местность подчеркивает золотистость осенней поры. Приезжайте и убедитесь сами :)