Пожалуйста помогите!!! "отрывок из рассказа Н.Носова "В яйце образовалась дырочка.Из неё на минутку высунулся нос. А скоро среди яиц уже барахтался крохотный цыплёнок. Он хоте л подняться на своих лапках, но всё время падал. Он был ещё слабенький, мокренький. Вместо перьев – рыжие волосики. А клювик маленький – маленький" какие орфограммы использовались