Пожалуйста помогите!!! "отрывок из рассказа Н.Носова "В яйце образовалась дырочка.Из неё на минутку высунулся нос. А скоро среди яиц уже барахтался крохотный цыплёнок. Он хоте л подняться на своих лапках, но всё время...
Пожалуйста помогите!!! "отрывок из рассказа Н.Носова "В яйце образовалась дырочка.Из неё на минутку высунулся нос. А скоро среди яиц уже барахтался крохотный цыплёнок. Он хоте л подняться на своих лапках, но всё время падал. Он был ещё слабенький, мокренький. Вместо перьев – рыжие волосики. А клювик маленький – маленький" какие орфограммы использовались
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Непроверяемые гласные: барахтался, образовалась, минутку Проверяемая гласная: волосики - волос парная согласная: нос (носы), лапках (лапа) И-Ы после ц: цыпленок (исключение) разделительный Ь: перьев ЧК-ЧН: дырочка ТСЯ-ТЬСЯ: подняться (что сделать) ИК-ЕК (суффиксы): волосики, клювик(потому что гласная при изменении не выпадает (клювика)