Пожалуйста помогите писать сочинение на тему: Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют, 5 класс

Где шли на таран самолёты, где своими телами закрывали вражескую огневую точку или бросались под гусеницы танков красноармейцы и краснофлотцы. Героизмом можно назвать и труд советских людей в тылу, где ковалось оружие победы. Ведь не зря победу в Великой Отечественной войне называют победой не вооружённых сил, армии, а победой всего народа. Мы уже говорили, что за несколько месяцев 1941 года германские войска захватили значительную часть нашей страны, на которой проживало около 80 миллионов человек, примерно 40% населения Советского Союза. На этой территории в довоенные годы производилось много сельскохозяйственной и промышленной продукции. Здесь выращивалось около половины всего зерна, производилось восемь из каждых десяти килограммов сахара. На заводах, которые оказались в руках врага, производилось больше половины чугуна и стали, а в шахтах добывались каждые две из трёх тонн угля. Первые успехи на фронтах в Европе увеличили преимущество германской экономики над советской более чем в три раза. Вынужденно оставляя врагу сёла и города, руководство СССР поставило задачу перед председателями колхозов, директорами совхозов, заводов и фабрик обеспечить эвакуацию (вывоз) на восток страны вместе с людьми всей возможной техники, оборудования, скота и продовольствия, которые могли попасть в руки врагу и тем самым ещё больше увеличить его военную мощь.