Пожалуйста помогите план к тексту и продолжение Чтение помогает нам узнать много нового в нашей литературе. Существуют разные стили,такие как:художественный стиль,разговорны й,научный,деловой и т.д. И каждый из эти...

Пожалуйста помогите план к тексту и продолжение Чтение помогает нам узнать много нового в нашей литературе. Существуют разные стили,такие как:художественный стиль,разговорны й,научный,деловой и т.д. И каждый из этих стилей помогает нам узнать нечто предельно важное,ведь каждый человек пытается достичь совершенства и самой первой ступенью для саморазвития является-чтение. даю 41 бал