Пожалуйста помогите придумать 3 вопроса с ответами к сказке медной горы хозяйка, Бажов

Пожалуйста помогите придумать 3 вопроса с ответами к сказке медной горы хозяйка, Бажов

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В кого превращалась хозяйка
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