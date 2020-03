Пожалуйста помогите! Прочитайте отрывок из полученного письма и напишите ответ объемом 90 -110 слов. Ответьте на 3 вопроса друга по переписке. Оформите письмо в соответствии с нормами письменного этикета, принятого в...

Пожалуйста помогите! Прочитайте отрывок из полученного письма и напишите ответ объемом 90 -110 слов. Ответьте на 3 вопроса друга по переписке. Оформите письмо в соответствии с нормами письменного этикета, принятого в англоязычных странах.... My younger sister is driving me mad. Last week she left all the mess after the party with her friends and refused even to do the vacuuming. I did it because we share the room. Two days ago she walked into the house with her muddy shoes and lay in bed in her street clothes. Today I found a lot of her junk on my writing table. I can’t stand it any longer.Should I go on trying to be a good example to her? Do I need to tell our parents about her behavior? What do you think about all this and what would you do to stop it?...

