ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ТЕКСТЕ!!!!!!ПРОШУ!!! Образ жизни и род занятий человека в обществе XIX века определялся его сословным положением. Люди знатны х сословий в основном проводили званые уж...

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ТЕКСТЕ!!!!!!ПРОШУ!!! Образ жизни и род занятий человека в обществе XIX века определялся его сословным положением. Люди знатны х сословий в основном проводили званые ужины, благотворительные спектакли. Подобные мероприятия были лишь показной роскошью своих талантов, умений и богатств. В центре внимания автор ставит проблему социального устройства общества. Данная проблема заставляется задуматься о том, как социальное положение влияет на поведение людей, их занятия и играет ли это значимую роль в обществе. Жизнь мещанства может послужить прекрасным тому примером. Автор раскрывает проблему на примере семьи Туркиных рассказа А.П.Чехова «Ионыч».Семья Туркиных представители богатого сословия обычно проводящие время в кругу гостей. Каждый имеет свой талант, но его уникальность и особенность крайне мала. Всё давно отрепетировано, просчитано, что заставляет человека подчинится подобному укладу жизни, как доктора Старцева. Позиция автора представлена тем, как мещанство и их жизнь способным повлиять на мировоззрение и поведение человека, и могут привести к деградации личности в целом. Я полностью согласна с позицией писателя, что подобная среда, способная погубить талантливую, мыслящую личность. Чтобы доказать свою правоту, я буду опираться на роман Л.Н.Толстого «Война и Мир».Нам представлен салон Анны Павловны Шерер ,где собираются представители высшего света и обсуждают политические вопросы,как лучше проводить военные действия. Гости которые там собрались ведут светские разговоры ,и пустые патриотические диалоги о любви к родине, но в действительности необходимого участия в войне никто не принимает. Данная проблема нашла отражение в романе «Обломов» И.А.Гончарова. Герой романа молодой дворянин Обломов ,любящий спокойно лежать на диване, проводя в такой лености всё своё время. Таким Обломов стал благодаря праздному, мирному детству в деревне Обломовка. Привыкнув к такому образу жизни главный герой просто ему подчинился и стал плыть по течению, постепенно деградируя. Таким образом хочу обратить внимание ,как светская и размеренная жизнь может повлиять на формирование личности, какое отрицательный влияние может оказать. Человек должен иметь силы, волю, ха¬рактер, чтобы противостоять этому влиянию.