пожалуйста помогите решить представьте в виде степени с основанием 3 следующие числа 1)81 2)243 3)2187 4)19683 представьте 2 в степени 60 в виде степени с основанием 1)4 2)8 3)16 4)32
пожалуйста помогите решить представьте в виде степени с основанием 3 следующие числа 1)81 2)243 3)2187 4)19683 представьте 2 в степени 60 в виде степени с основанием 1)4 2)8 3)16 4)32
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 81=9^2=(3^2)^2=3^4 243=81*3=3^4*3=3^5 2187=243*9=3^5*3^2=3^7 19683=2187*9=3^7*3^2=3^9 2^60=2^2*30=(2^2)^30=4^30 2^60=2^3*20=(2^3)^20=8^20 2^60=2^4*15=(2^4)^15=16^15 2^60=2^5*12=(2^5)^12=32^12