Пожалуйста помогите решить, срочно прошу вас.Разложить на множители выражение: 1. c-4c+4-9x 2. c-6c+9-4x 3. 4c+20c+25-9a 4. yx+y+yx+x+4yx+4 Помогите пожалуйста