Пожалуйста помогите решить, срочно прошу вас.Разложить на множители выражение: 1. c-4c+4-9x 2. c-6c+9-4x 3. 4c+20c+25-9a 4. yx+y+yx+x+4yx+4 Помогите пожалуйста
Пожалуйста помогите решить, срочно прошу вас.Разложить на множители выражение: 1. c-4c+4-9x 2. c-6c+9-4x 3. 4c+20c+25-9a 4. yx+y+yx+x+4yx+4 Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
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С-4с+2-(3х)=(с-2)-(3х)=(с-2-3х)(с-2+3х) с-6с+3-(2х)=(с-3)-(2х)=(с-3-2х)(с-3+2х) (2с)+20с+5-(3а)=(2с+5)-(3а)=(2с+5-3а)(2с+5+3а) ух+у+ух+х+4ух+4=ух(у+х)+(у+х)+4(ух+1)= (у+х)(ух+1)+4(ух+1)=(ух+1)((у+х+4)