Пожалуйста, помогите решить задачу. Ребята принесли книги в школьную библиотеку. Вова принес на 7 книг больше, чем Саша, но на 6 меньше, чем Оля. Всег о дети принесли 32 книги. Сколько книг принесла Оля?
Пожалуйста, помогите решить задачу. Ребята принесли книги в школьную библиотеку. Вова принес на 7 книг больше, чем Саша, но на 6 меньше, чем Оля. Всег о дети принесли 32 книги. Сколько книг принесла Оля?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
x+x-7+x+6=32 3x-1=32 x=33/3 x=11 у вовы 11 книг у саши 11-7=4 книги у оли 11+6=17 книг 17+11+4=32