Пожалуйста помогите с ответом(очень нужно)спасибо!!! В чем сущность процесса получения одноосновных карбоновых кислот путем окисления органических веществ? Получите изомасляну ю кислоту соответствующим методом
Пожалуйста помогите с ответом(очень нужно)спасибо!!! В чем сущность процесса получения одноосновных карбоновых кислот путем окисления органических веществ? Получите изомасляну ю кислоту соответствующим методом
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сущность не опишу, а саму реакцию запросто. 3(CH3)2 - CH - CH2 - OH + K2Cr2O7 + 8H2SO4 (темп.) = 3(CH3)2 - CH - COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O