ПОЖАЛУЙСТА, помогите с задачами!1. Поле для настольной игры представляет собой квадрат 5х5, клетки которого покрашены в чёрный и красный цвета в шахма тном порядке, причем чёрных клеток больше. Игрок бросает на поле ф...
ПОЖАЛУЙСТА, помогите с задачами!1. Поле для настольной игры представляет собой квадрат 5х5, клетки которого покрашены в чёрный и красный цвета в шахма тном порядке, причем чёрных клеток больше. Игрок бросает на поле фишку. Найдите вероятность того, что она попадёт на красную клетку. 2. Акции предприятия разделены между государством и частными лицами в отношении 3:2. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 29 млн.р. Какая сумма (в рублях) из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. всего значит там 25 клеток, от 13 до 24 которые будут полюбому будут черные, значит вероятность от 13/25=52%, что попадутся черные, значит вероятность попасть на красный=100-52=до 48% 2)Значит акции государства=3х, а частные лица-2х 2х+3х=29 5х=29 х=29/5=5,8 Значит частным должны пойти 5.8*2=11.6 млн рублей