ПОЖАЛУЙСТА, помогите с задачами!1. Поле для настольной игры представляет собой квадрат 5х5, клетки которого покрашены в чёрный и красный цвета в шахма тном порядке, причем чёрных клеток больше. Игрок бросает на поле ф...

ПОЖАЛУЙСТА, помогите с задачами!1. Поле для настольной игры представляет собой квадрат 5х5, клетки которого покрашены в чёрный и красный цвета в шахма тном порядке, причем чёрных клеток больше. Игрок бросает на поле фишку. Найдите вероятность того, что она попадёт на красную клетку. 2. Акции предприятия разделены между государством и частными лицами в отношении 3:2. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 29 млн.р. Какая сумма (в рублях) из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?