Пожалуйста помогите с задачей :определите,сколько человек на уроке физкультуры,если 2,5( только это в дроби ,просто я не могу дробью написать ),присутствующих на уроке прыгают в длину ,25% прыгают в высоту,а остальны...

Пожалуйста помогите с задачей :определите,сколько человек на уроке физкультуры,если 2,5( только это в дроби ,просто я не могу дробью написать ),присутствующих на уроке прыгают в длину ,25% прыгают в высоту,а остальные 7 человек играют в мяч