Пожалуйста помогите с задачей :определите,сколько человек на уроке физкультуры,если 2,5( только это в дроби ,просто я не могу дробью написать ),присутствующих на уроке прыгают в длину ,25% прыгают в высоту,а остальны...
Пожалуйста помогите с задачей :определите,сколько человек на уроке физкультуры,если 2,5( только это в дроби ,просто я не могу дробью написать ),присутствующих на уроке прыгают в длину ,25% прыгают в высоту,а остальные 7 человек играют в мяч
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2/5=0,4 25% это 0,25 пусть всего будет х детей,тогда в дину прыгает 0,4х,в высоту 0,25х,и составляем уравнение 0,4х+0,25х+7=х 0,35х=7 х=20