Пожалуйста помогите. сочинение на тему нас зовут неведомые дали, со словами космос, космодром, космонавт, космическая станция, звездолёт, прилуниться, орбита, луноход, невесом ость, космопутешествие. Спасибо зарание))...

Гость: Гость:

Как-то раз космонавт в космодроме решил на луноходе прокатиться, на орбиту посмотреть. Надел он снаряжение и полетел с космостанции на звездолете в космос. Наконец, прилунился. Вышел в открытый космос и на себе прочувствовал, что такое невесомость... Вот такое космопутешествие с ним приключилось.