ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ :) Составить сочинение на тему "Роль Библии в жизни современного человека".
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ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ :) Составить сочинение на тему "Роль Библии в жизни современного человека".
Ответ(ы):
Гость:
Судя потому что происходит сегодня в соврименом обществе.Люди как никогда ненуждаю в Божьем руководстве.Поскольку Библия это книга от Бога,щаписанное Слово Бога,которое он дал человечеству. Его писали около 40 человек на протяжении примерно 16 веков,но Бог сам руководил его написанием с помошью своей силы.Следовательно ,оно вдохновлено его силой.В Библии человек находит тробования который Бог предъявляет своим служителям, а также слова атом, что он зделает для исполнения своей грандиозного намирения в отношения земли.Бог сохранил в Библии сведения о том, что происходит,когда люди и народы поступают по его заповедям.И что получаеться когда люди поступают по- своему.В Библии Библейские пророчества которые обьясняют значение того что происходит сегодня в мири.Многии мировые лидеры признают, что человечества ноходиться на грани катастрофы.Условия , существующие сегодня в мире,были давно предсказаны в Библии . в ней объясняется их значение и говорится, каким будет Исход. Библия помогает нам понять смысл жизни. Библия показывает, как мы можем обрести то, чего всей душой желает каждый любящий праведность человек. в Библии говорится, где можно найти хороших друзей, с которыми нас будет связывать настоящая любовь. Также мы можем быть счастливыми несмотря на трудности. безусловно, книга которая утверждает,что, она от Бога,которая обьясняет значение происходяших в мире событей, раскрывает смысл жизни, и показывает, Как будут решены наши проблемы, достойное внимание.
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