Пожалуйста помогите! Составить задачу по кулинарному рецепту 5класс СРОЧНО!!!!!!!!

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Пожалуйста помогите! Составить задачу по кулинарному рецепту 5класс СРОЧНО!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В кулинарной книге написано, что для варенья из черники на 3 части ягод надо брать 2 части сахара. Сколько сахара надо взять на 9 кг черники ? Вот твой ответ
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