Пожалуйста помогите, срочно нужно!!! Какие полезные ископаемые преобладают в основании территорий: Алтай, Саяны, Верхоянский хребет.

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Пожалуйста помогите, срочно нужно!!! Какие полезные ископаемые преобладают в основании территорий: Алтай, Саяны, Верхоянский хребет.

Автор: Гость