Пожалуйста помогите))) Срочняк как нужно. Заранее благодарю!!! Мне нужна тема произведение Тургенева "Бирюк". НЕ НАД МНОГО СЛОВ ОДНО ДВА ДОСТАТОЧНО. Вот например: Ромео и Джул ьетта, тема: любовь. Вот ловите па...

Пожалуйста помогите))) Срочняк как нужно. Заранее благодарю!!! Мне нужна тема произведение Тургенева "Бирюк". НЕ НАД МНОГО СЛОВ ОДНО ДВА ДОСТАТОЧНО. Вот например: Ромео и Джул ьетта, тема: любовь. Вот ловите паучка ХD.................... //()/ Вообщем помогите, прошууу...