Пожалуйста помогите!!! Только примеры!! Из пункта А однавремена в противоположных направлениях ехали два афтомобиля. Скорость одного автомобиля 75 кмч. Найдите скорост ь второго автомобиля, если через 5 часов расстоя...

Пожалуйста помогите!!! Только примеры!! Из пункта А однавремена в противоположных направлениях ехали два афтомобиля. Скорость одного автомобиля 75 кмч. Найдите скорост ь второго автомобиля, если через 5 часов расстояние между ними стало 860 км?