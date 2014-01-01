Пожалуйста помогите. Вычислите: 20/21 - 6/21 13/18 - 7/18

Пожалуйста помогите. Вычислите: 20/21 - 6/21 13/18 - 7/18

Ответ(ы):

Ответил Гость:
20/21-6/21=(20-6)/21= 14/21 13/18-7/18=(13-7)/18=6/18=1/3
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