Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Пожалуйста помогите. Вычислите: 20/21 - 6/21 13/18 - 7/18
Пожалуйста помогите. Вычислите: 20/21 - 6/21 13/18 - 7/18
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20/21-6/21=(20-6)/21= 14/21 13/18-7/18=(13-7)/18=6/18=1/3
Похожие вопросы
Укажите век: 7г.- 269г.- 400- 899.- 901- 1100- 1212- 15000- 1899- 2014-
Какие есть однокореные слова к слову язык
|9x-6|=-2 нужна помощь!!! все остальное в коментах,
Як правильно поділити на склади такі слова - Повага,опеньки,донька,лось,осінь,казка,вікно,страва,мотузок,горбоконик,король,пригода гілка,незабудка,...
Нужно перевести с русского на английский! Я играю в шахматы редко. В детстве я играл в шахматы гораздо чаще. Обычно я играл в шахматы с отцом вечер...
Сколько будет 79 поделить на 12 с остатком 79 поделить на 18
Детство люверса главные герои сказки
Как отнять: пять целых шестнадцать двадцать первых-четыре целые семнадцать двадцать первых?
Log 2(x^2-2x-4)=2 Срочно!!!!!
Скажите пожалуйста сколько атомов входит в состав гептана спасибо
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск