Пожалуйста, помогите выявить проблему. Текст: (1)В те времена домик — старенький, чёрный, скособоченный, под ржавой крышей —— торчал среди новеньких пятиэтажек. (2)С каждым ме- сяцем всё ближе и ближе подбирались к нему строители и в конце концов зажали с трёх сторон. (З)Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на ве- сёлом костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери бетонные пли- ты, а домик стоял упрямо И несокрушимо, и хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было. (4)Впрочем, хозяев не было, была хозяйка -—- Мария Тихоновна Лукошина. (5)До той поры Семён Митрофанович как-то мало с ней встречался. (6)Раз он к ней офи- циально ходил, как представитель, поскольку от строителей поступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко ломать не даёт и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. (7)Но И в тот день Семёна Митрофановича пустили не дальше порога, и разговор поэтому получился на сквозняке. — (8)Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна? — (9)Дайте помереть спокойно. —-(10) Но ведь вам, Мария Тихоновна, предлагается отдельная од- нокомнатная квартира в новом доме со всеми удобствами. (11)Вы поду- майте только: вам, одинокому человеку, наше государство даёт целую квартиру! — (12)Дайте помереть спокойно. — (13)Выселим, гражданка Лукошина, силой ведь придётся. .. (14)До сих пор он того разговора простить себе не мог. (15)Вот на следующий день утром всё и случилось. (16)Получил бульдозерист наряд, подогнал машину к дому, постучал вежливо: — Эй, хозяева, вытряхайтесь! (17 )Полчаса на сборы — И вонзаюсь я в вашу трухлявую жизнь! .. (18)Не отвечали в доме. (19) Стучали, кричали — молчал дом. (20)Молчал, пока прораб не приказал двери выломать. (21)Только взялись за них: распахнулись эти двери, как в сказке. (22)И Баба-яга на пороге. (23)Молча крик весь выслушала И вроде не поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась И даже не плакала. — (24)Ломать вас буду, бабуся, — сказал бульдозерист. (25)Поглядела на него угольями своими. — (26)Не бабуся я, — сказала. — (27)Не бабуся, не мамаша, не свек- ровь — просто старая женщина. — — (28)Ломай! — закричал прораб. — (29)И так полдня потеряли! — (30) Как же можно так! —— зашумели девчонки-маляры. —- (З1)Права не имеете ломать! (32)Перевезти сначала человека надо! .. (З3)Давайте, бабушка, мы вам поможем. .. — (З4)Не надо, — сказала Баба-яга. — (35)НИчего не надо. (З6)И ушла в дом. (37)И пропала. (38)Прораб, плюнув, к себе пошёл, маляры на обеденный перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу: —— Встряхни домишко —— она враз выскочит. (З9)Однако старуха сама вышла. (40)Вышла, как давеча: в домаш- нем халате, только портреты в руках. (41)В рамках портреты, четыре штуки. —— (42)Ломайте. —— (43)А вещи? — закричал бульдозерист. —-(44) Какие вещи? (45)Глупости вы говорите. (46)Ломайте, И всё. (47)Только я погляжу. (48)Села на плиты и портреты рядом сложила. — (49)Иконы, что ли, спасаешь, бабка? —— (50)Иконь1, — сказала. — (51)Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. (52)Живыми сгорели под деревней Константиновной’ двадцать девятого июля сорок третьего года. — (5З)Сыновья? —- только и спросил бригадир. —(54) Сыновья, — ответила, — экипаж машины боевой. (55)Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. (56)И ска- зал тихо: —— В дом идите, бабушка. (57)Пожалуйста. (58)А сам — в отделение, где всё, как было, и рассказал. (59)Вот то- гда-то и включился Семён Митрофанович на последнем, так сказать, эта- пе. (60)Восемь раз в Архитектурное управление он наведывался; просил, умолял, доказывал. (61)Школу нашёл, где танкисты эти учились, музей там организовал. (62)С частью списался, с деревней Константиновной: и из части, и из деревни в назначенный день делегации приехали. (6З)Матери альбом отчасти преподнесли и модель «тридцатьчетвёрки», а от деревни четыре урны с землёй. (64)С могилы земля, где все четверо её сыновей, все её внуки и все правнуки лежали. (65)А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли, и забор новый поставили. (66)Это всё просто было, это сами строители сделали. (По Б. Васильеву)