Пожалуйста помогите!!!!! Задание такое: Вообразите, что вам предстоит выступить в актовом зале, на школьной площадке, в классе и т.д. Ваша задача - убедить слушателей, что нео бходимо прийти в ближайший выходной день ...

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Пожалуйста помогите!!!!! Задание такое: Вообразите, что вам предстоит выступить в актовом зале, на школьной площадке, в классе и т.д. Ваша задача - убедить слушателей, что нео бходимо прийти в ближайший выходной день для того, чтобы помочь в создании школьного музея ( в восстановлении памятника культуры и т.д.). Составьте устное выступление - обращение в публицистическом стиле. Уточните свою тему. Запишите развернутый план, рабочие материалы к нему.Пожалуйста не берите из интернета, заранее большое спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Расскажи то что это очень важно это ваше будущее, давайте же поможем молодёжи развиваться? Ваши будущие дети тоже будут благодарны вам, за то что вы помогли и украсили нашу, вашу и их нею жизнь! вы задаётесь вопросом зачем мне это? а затем что это и ваше будущее и ваша жизнь. Ну чтто вы со мной!?
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