Пожалуйста помогите!!!!! Задание такое: Вообразите, что вам предстоит выступить в актовом зале, на школьной площадке, в классе и т.д. Ваша задача - убедить слушателей, что нео бходимо прийти в ближайший выходной день ...

Гость: Гость:

Расскажи то что это очень важно это ваше будущее, давайте же поможем молодёжи развиваться? Ваши будущие дети тоже будут благодарны вам, за то что вы помогли и украсили нашу, вашу и их нею жизнь! вы задаётесь вопросом зачем мне это? а затем что это и ваше будущее и ваша жизнь. Ну чтто вы со мной!?