Пожалуйста помогите!!!Прочитайте. Объясните, как выбрать букву, чтобы правильно написать личное окончание каждого глагола. се(ю,я)т, вид(ю,я)т верт( ю,я)т,ла(ю,я)т, стро(ю,я)т,жар(ю,я)т та(ю,я)т,кос(ю,я)т О...

Пожалуйста помогите!!!Прочитайте. Объясните, как выбрать букву, чтобы правильно написать личное окончание каждого глагола. се(ю,я)т, вид(ю,я)т верт( ю,я)т,ла(ю,я)т, стро(ю,я)т,жар(ю,я)т та(ю,я)т,кос(ю,я)т Образец рассуждения. Се(ю,я)т - глагол в форме 3-го лица множ.числа наст.времени, окончание безударное, отвечает на вопрос что делают? Ставлю глагол в неопр.форму: что делать? - сеять. Неопределённая форма оканчивается на -ять - это глагол 1 спр., поэтому в 3-м лице множ. числа надо писать окончание -ют. Помогите пожалуйста!