Пожалуйста решите. Уравнение: 2х5 = х-32. Задачу:За три дня турист прошел 90 км. Во второй день он прошел на 10 км меньше, чем в первый день, а третий 45 того, что в первый и во второй день вместе. Сколько километров...

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Пожалуйста решите. Уравнение: 2х5 = х-32. Задачу:За три дня турист прошел 90 км. Во второй день он прошел на 10 км меньше, чем в первый день, а третий 45 того, что в первый и во второй день вместе. Сколько километров проходил турист каждый день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)10=х-32 х=10+32 х=42 2)(х-10)(х-45)*х=90 Дальше не знаю
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