Пожалуйста, составьте предложения со словосочетаниеми специальный зал и маленький транзистор.
Разное
Пожалуйста, составьте предложения со словосочетаниеми специальный зал и маленький транзистор.
Ответ(ы):
Гость:
Для проведения мероприятий есть специальные залы. Учёные создали самый маленький транзистор(где и как по желанию сами можете добавить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
На пяти карточках записаны натуральные числа от 1 до 5. Леша и Дима взяли себе, не глядя, по две карточки, а оставшуюся карточку, также не глядя, с...
Разное
Разное
Траектория движения Луны относительно Солнца представляет собой. А) параболу, Б) окружность, С) спираль, Д) гиперболу, Е) овал
Разное
Пятерым школьникам необходимо приобрести тетради в оптовом магазине. Тетради расфасованы в упаковки по 42, 56, 60, 64 штуки. Какую упаковку необход...
Разное
Разное
В команде Андрея число ребят равно произведению третьей и девятой цифры, идущих по порядку. Ребята зашифровали стоимость груза на своём корабле, чт...
Разное