ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! СРОЧНО!!!!!! x=radic;(4-2x)+2; radic;(x+20)-radic;(x-1)=3; radic;(2x+1)+radic;(2x-4)=radic;(8x-7).
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ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! СРОЧНО!!!!!! x=radic;(4-2x)+2; radic;(x+20)-radic;(x-1)=3; radic;(2x+1)+radic;(2x-4)=radic;(8x-7).
Ответ(ы):
Гость:
х=2
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